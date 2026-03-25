警务处毒品调查科推出全新互动禁毒剧场 向高年级小学生推广禁毒信息

警务处今日（3月25日）举办全新剧目《迷之马戏团 - 互动禁毒剧场》的校长体验场，向近300名慈善机构及办学团体代表、校长、教师和高年级小学生传递禁毒信息，进一步提升大众对防范依托咪酯等新兴毒品的警觉性。

警务处处长周一鸣致辞时表示，于2025年，依托咪酯已成为整体及青少年最常吸食的毒品，自依托咪酯于去年二月被列为毒品后，截至去年底，警队录得911宗涉及依托咪酯的案件，共拘捕1, 134人，包括205名青少年。周一鸣指，警务处在过往三年共举办超过120场互动禁毒剧场，以生动有趣、寓教于乐的方式，向超过18, 000名高小学生传递禁毒信息，助他们建立正确的价值观和坚定的拒毒决心。

警务处今年特意筹划全新剧目，探讨青少年如何于网上平台误坠毒品陷阱，让同学们在互动的过程中，学懂识破毒犯的糖衣陷阱，掌握拒绝的技巧，同时建立数码素养，加强于网上世界自我保护的能力。本年度，警务处获得仁爱堂赞助30场互动禁毒剧场的演出，令到总场数达到破记录的60场。除此而外，警务处亦会与仁爱堂以及仁爱堂蔡黄玲玲教育基金，携手推出「禁毒教育计划」，以互动禁毒剧场为核心，结合延伸课程及创作活动，加深学生对毒品祸害的认识，帮助学生建立健康、正向的生活态度。

校长体验场亦为毒品调查科今年《反大麻及反依托咪酯月2026》的首个大型宣传活动。《迷之马戏团 - 互动禁毒剧场》现正在不同小学进行演出。学校如欲了解详情或安排演出，请电邮至[email protected]，与毒品调查科联络。