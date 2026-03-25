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海关破深水埗私烟档及储存仓检$566万货 45岁南亚汉被捕

突发
更新时间：17:16 2026-03-25 HKT
发布时间：17:16 2026-03-25 HKT

海关昨日（24日）在深水埗区进行反私烟行动，成功捣破两个私烟储存仓库及一个售卖私烟档摊，检获共约126万枝私烟，市值约566万元，应课税值约416万元，并拘捕一名持俗称「行街纸」的45歳非华裔男子，相信为集团核心成员。
 
海关早前发现一个活跃于深水埗区内售卖私堙的非华裔集团，遂展开连串跟踪及侦查行动，成功锁定集团的骨干成员及两个储存仓库。至昨日，海关展开突击行动，于深水埗北河街及大南街一带进行埋伏，并在附近后巷发现一名可疑男子，当时他持有一个载满硬物的白色环保袋，从其中一个储存仓库匆忙步出。

海关捣破深水埗两个私烟储存仓库及一个售卖私烟档摊。
海关捣破深水埗两个私烟储存仓库及一个售卖私烟档摊。
海关捣破深水埗两个私烟储存仓库及一个售卖私烟档摊。
海关捣破深水埗两个私烟储存仓库及一个售卖私烟档摊。

关员随即上前截查，即场检获约7,000枝怀疑私烟，及后将该男子押回储存仓库调查，并在单位内再检获约13万枝怀疑私烟，估计市值约59万元，应课税值约43万元。海关于同一后巷附近的阁楼的私烟储存仓库及北河街售卖私烟的地点进行搜查，分别检获约111万枝及5,400枝怀疑私烟，估计市值约504万元，应课税值约370万元。
 
经海关初步调查，该私烟储存及分销黑点运作约两个月，被捕男子当时正准备将私烟从仓库运往北河街的售卖黑点。海关相信，行动已成功拘捕北河街私烟黑点的核心成员，并捣破其重点储存仓库，对打击区内的私烟活动甚有成效，强调会继续以严厉执法回应私烟罪行，尤其在私烟活跃地区，早已设立专责小队，透过情报分析及高调执法，持续打击非法活勋。

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