引领人工智能安全 开创智慧警政新局

香港警务处于警察总部举行第二届「智慧警政顾问小组」第五次会议，由刑事及保安处处长陈东担任主席，顾问小组成员来自创科业界的专家与代表，小组围绕「人工智能时代的治理对策与安全挑战」这一核心议题，深入探讨了人工智能系统的全生命周期安全防护机制，以及人工智能在公共安全领域的实战应用。专家们探讨如何在广泛使用人工智能技术同时确保安全性。结合政府的整体创科发展方向，例如财政预算案提及的人工智能产业化、推动算力基建及「人工智能+」等，小组为维护本港网络安全及智慧警政的长远发展提供了专业建议。



瞄准人工智能双维安全挑战



会议明确界定「治策」与「挑战」的两大核心概念。「人工智能时代的治理对策」著眼于人工智能系统全生命周期的安全防护，重点防范模型漏洞、数据投毒、对抗攻击等风险，以确保技术应用的可靠性与合规性。「人工智能时代的安全挑战」则专注于利用人工智能技术应对安全威胁，借由演算法实现网络攻击的实时监控、恶意代码识别等，进一步强化防护效能。会议特邀香港瑞莱智慧联合创办人及首席技术官萧子豪先生及NyxLab联合创办人及行政总裁颜国定先生分享专业见解，为智慧警政建设注入专业视角。



构建三位一体基础设施底座



萧子豪先生围绕「人工智能可信大模型底座与安全对齐治理」分享专业见解，提出以「打造安全、可靠、可控的人工智能基础设施」是当务之急。透过「全面安全诊断、漏洞深度挖掘、内生安全治疗」三位一体的模式，构建全生命周期的安全防护体系。他强调，人工智能在执法领域的应用需严防模型被操控风险，建议警队建立严格的数据审核、模型审计与风险应对机制，以确保技术应用安全可控。

.警务处助理处长(刑事) 钟咏敏女士(右一)欢迎专家顾问出席会议，感谢各界为智慧警政建设贡献专业智慧。

警务处刑事及保安处处长陈东（右一）与警司许绮惠女士（左一）就当日议题交换意见。

专家顾问陈建韩先生(右一)建议，为了确保人工智能系统稳健、可控、可审计，警队可考虑落实「外规内化」，将法规及私隐要求转化为内部规则。

警务处行动处处长吕锦豪先生（中）强调，人工智能时代将为警队带来前所未有的机遇与挑战，需积极应对以提升执法效能。



智能赋能三大安全实战场景



颜国定先生以「人工智能驱动网络安全」为题，分享了三大实战场景：网络威胁监测、威胁与漏洞管理以及安全运营中心监控。他指出，人工智能技术的应用实现了网络安全防御全面提速的效率，让传统网络攻击的应对时间周期大幅压缩至数小时，对警队打击科技罪案、处置网络威胁具有关键支撑作用。他进一步解释，人工智能可快速识别网络异常、精准定位系统漏洞、优化网络安全事故应变流程，有效降低误报率并提升防御反应速度，可为警务工作构建「主动预警、智慧防御」的安全体系提供坚实的技术基础。



专家建言：平衡技术创新与安全治理



与会专家围绕人工智能应用与安全保障展开深入讨论，一致认为香港推动「人工智能+」发展的政策布局，为智慧警政带来全新发展机遇，同时也面临网络威胁升级、人工智能技术滥用等新型治理挑战。专家们建议，警队应整合科研资源，加速人工智能在预防罪案、网络安全及风险研判中的应用，并联合业界构建联防机制，强化相关技术与治理规范。同时，需落实「外规内化」，将法规、隐私等要求转化为内部规则，确保人工智能系统稳健性与可审计性。



展望未来：开创智慧警政新局



总结会议时，小组主席陈东表示，这次顾问小组会议凝聚了业界前沿智慧，明确了「人工智能赋能安全」及「人工智能安全保障」的实践方向。全球趋势显示，人工智能安全隐患正逐渐增加，主要源于生成式人工智能的滥用、人工智能代理及开源人工智能软体的安全漏洞。此外，网络攻击门槛降低导致网络攻击、隐私泄露与代理失控等问题不容忽视。与会专家普遍认同，政府重视科技创新，企业广泛应用人工智能技术的同时，安全关注点已从模型内在缺陷转向部署人工智能后的系统性风险。他们认为，建立涵盖技术、合规与伦理的协同治理框架至关重要，政策安全已成为网络安全的核心。警队一直致力维护网络安全，推动智慧警政与人工智能深度融合，在提升执法效能的同时，与各界共同筑起网络安全防线。