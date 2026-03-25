田厦路夺命意外｜救车遭夹毙七旬司机 为生计中港两边走 肇事时正提取货柜

洪水桥田厦路旧李屋村一露天停车场，于周二（24日）晚发生致命交通意外。76岁姓刘货柜车男司机疑未拉手掣及未熄匙，下车后货柜车突然溜前，他急忙救车但不果，被夹困于车门与另一辆货柜车拖架之间，最终不治。据知死者生前与妻子居于天晴邨单位，他任职跨境货柜车司机，日常为生计须中港两边走。事发时他正按物流公司指示，于涉事停车场提取货柜，讵料发生惨剧。

相关新闻：天水围两货柜车相撞 七旬男司机疑睇位未拉上手掣 救车期间被夹惨死

今日（25日）中午，《星岛头条》记者到访刘男的天晴邨寓所，但屋内无人。邻居表示，刘男与妻子搬入上址居住数年，他是中港货柜车司机，其妻则任职保安员。邻居又称，日常未见两夫妇有子女，而刘男为人友善，出入会点头打招呼，对其遭逢不测感惋惜。

事发于周二晚上7时许，刘男接获物流公司指示，到涉事田厦路近旧李屋村的一个卡车停车场提取一个货柜。他驾驶货柜车到达停车场后，疑在未拉起手掣及熄匙的情况下下车，然后将货柜与拖车接上，并走到货车右侧。其间货车突然溜前，刘男见状急忙跑回驾驶座并试图刹停车辆，但货柜车继续去势未止，刘男被夹于自己的货柜车与另一架货柜车之间。

物流公司发现刘男迟迟未完成工作，透过定位发现他驾驶的货柜车仍然在上址停车场内，公司同事其后发现刘男夹于两车之间，大惊报案。人员到场将刘男救出并送往天水围医院抢救，惟终告不治。案件交由新界北总区交通部特别意外调查队第一队负责调查。