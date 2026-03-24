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「一拳书馆」涉卖煽动刊物包括《黎智英传》 警国安处拘负责人庞一鸣等4男女

突发
更新时间：20:50 2026-03-24 HKT
发布时间：20:50 2026-03-24 HKT

深水埗书店「一拳书馆」涉持续售卖具有煽动意图的书刊，香港警务处国家安全处今日（24日）拘捕4名男女，涉嫌违反《维护国家安全条例》第24条「明知而出售具煽动意图的刊物」罪，并于现场检取一批涉案的具煽动意图的书籍。据了解，被捕男女包括书店负责人庞一鸣。

警国安处检一批煽动意图书籍 包括《黎智英传》

消息指，「一拳书馆」过往一直持续售卖具有煽动意图的书刊，今次被国安处检取的涉案具煽动意图的书籍中，包括由《壹传媒》前董事祈福德撰写的《黎智英传》，全书妄顾事实地美化黎智英勾结外国势力危害国家安全犯罪行为，又对特区司法人员进行攻击、抹黑特区政府就黎智英所作的羁押安排，更刻意抹黑香港和内地，以达到对香港市民进行渗透煽动的目的。

翻查资料，「一拳书馆」曾于店内免费派发由乱港组织「言语治疗师总工会」编制的《羊村》系列绘本，绘本抹黑政府及警察，把黑暴暴徒描绘为英雄，图向心智未成熟的学童灌输仇恨政府的思想。发布绘本的5人最终被法律制裁，被判发布煽动刊物罪成入狱19个月。

其后「一拳书馆」持续以擦边球方式作「软对抗」，举办反政府电影放映会、邀请反政府人士举行新书分享会及签名会，更渗入学校举办所谓「读书会」，实质于校内宣扬抗争讯息。

「明知而出售具煽动意图的刊物」属严重罪行，一经定罪，最高可判处七年监禁，若具煽动意图而勾结外国或者境外势力作出该些行为，则可判处最高10年监禁。

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