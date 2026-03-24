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港铁屯马线非礼｜两女遭惨「咸猪手」 20岁四眼男涉非礼被捕

突发
更新时间：18:56 2026-03-24 HKT
发布时间：18:56 2026-03-24 HKT

近日有传一名女子乘搭港铁屯马线时怀疑被非礼，有关片段在社交平台疯传，片中所见车厢内一名「四眼男」站在车门旁边，紧贴一名短裙女乘客身后，其间他将左手放在女乘客短裙的后方，并手执短裙有所动作，而涉事男子其后于在荃湾西站下车逃去。据了解，警方以涉嫌「非礼」拘捕一名20岁姓黄青年，案件正交由深水埗警区刑事调查队跟进。

相关新闻 : 屯马线四眼男疑10分钟非礼两妙龄女 紧贴身后摸臀掀裙 警方跟进

女受害人在社交平台讲述事件。Threads截图
女受害人在社交平台讲述事件。Threads截图

受害的短裙女事主在社交平台Threads发文讲述事件，指在西铁车厢内「有个男人摷我条裙」。她形容当时车厢内空间甚多并不挤迫，但男子「企埋嚟」，她「已经觉得怪怪地」。她于是站开一点，未料「佢（男子）又继续逼埋嚟」；她察觉有异，但由于对方「揹住个大袋，以为系佢个袋撞到我」。女事主指自己越站越出，感觉「越嚟越唔对路」，最后自己走开，该名男子随即于荃湾西站下车。 

女事主续称，事后同车一名女乘客向她表示已拍下相关影片，原来对方怀疑亦同遭该名男子抚摸非礼。消息指，两名受害人分别18岁及26岁，前日（22日）乘搭的涉事列车开往屯门，当时车厢人流并不密集。二人不甘被男子「咸猪手」非礼，决定在昨日（23日）报案。

涉案男子被拍下。Threads图片
涉案男子被拍下。Threads图片

 

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