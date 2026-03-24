三人同心铁三角 拆解4D危机 EOD拆弹专家 幕后团队曝光　

警务处爆炸品处理课自一九七二年成立，专门处理炸弹、军火及「生化辐核」等危险品，三月初团队更于古洞一个地盘内，火速拆解战时炮弹危机。警署警长陈光鸿从一九九九年起调任爆炸品处理课，其后获挑选接受专业拆弹训练，成为一位爆炸品处理主任助手，更是队中最资深成员之一。

爆炸品处理课人员执行任务时，高度依靠团队合作。

作为队中最资深成员之一，陈光鸿（右）希望将经验传承。

虽然外界常以「拆弹专家」统称他们，但陈光鸿接受最新一期《警声》访问时说，爆炸品处理其实是一个团队任务。当爆炸品处理主任身穿近80磅重防爆衣近距离处理爆炸品的一刻，身为助手的他和负责后勤工作的同事，虽不同框，却在旁边负责无缝协助。三个无分彼此的拍档，互相照顾，分别代号被称为「No.1」、「No.2」及「No.3」。



陈光鸿说：「No.1虽然经常在镁光下，但镜头外的No.2和No.3也绝非配角，对保障No.1以至现场人员安全尤关重要。行动中，当No.1评估现场环境后，会先由No.2尝试操控拆弹机械人将爆炸品销毁，No.3则负责团队后勤支援，确保两位所需物资到位，无后顾之忧。待No.2初步消除现场风险后，No.1才会靠近危险品。现实往往与电影不同——没有简单的红线蓝线运气选择，而是要对每一项风险逐层拆解，才能安全地化险为夷。」



他亦指，爆炸品处理课前辈常形容拆弹的「3D」工作——肮脏（Dirty）、困难（Difficult）和危险（Dangerous），而他眼中还有第四个D——高度要求（Demanding），「每一次任务，都是对体能、专注力与心理质素的极限考验，这正是大家面对的『4D挑战』。」



27年间，他最难忘的一次行动，是二零一四年跑马地发现重达2 000磅的二战空投炸弹。炸弹直插地盘，呈竖立状态，令利用专业仪器销毁火药的难度大增。那次的处理经验，不仅是成功排除危机，亦为其后数年接连发现的战时炸弹行动累积重要基础。陈光鸿说：「经验，是爆炸品处理课最重要的资产。它来自一次次高压任务的磨练累积，由前辈从血汗凝聚智慧，再交到后辈手中。」



作为爆炸品处理课的新力军，朱烜枢于二零二二年通过遴选加入团队，目前在队伍负责No.3后勤工作，亦已考获担任后备No.2岗位资格。回忆当年考核，需要在负重上斜的体能测试下，并在极度疲倦状态去完成精细操作的心理挑战，这些设计正是要还原在真实现场所面对的巨大压力。「真正出任务时，只有一次机会，因此我们会认真做好每次训练，宁愿平时训练多流汗，也绝不想实战时流血。」



朱烜枢常常把握日常工作中的各种机会，向陈光鸿和一众前辈学艺，「他们从不吝啬将多年的心法倾囊相授，有时更会借出他们的笔记，一笔一划的手写草稿，字里行间中是一份专业的沉淀，更是人情的传承。」



半个世纪以来，爆炸品处理课一直化身「逆行者」，站在最接近危险的位置，凭冷静和专业，守在最前。陈光鸿指出，一个拆弹现场其实亦是警队「One Force」的专业缩影，「没有现场与军装同事的无缝合作，做好疏散和现场控制，我们便不能在沉静中化险为夷。危机或许会改变形态，但我确信只要各单位各司其职，一定有能力拆解最危险任务！」