葵涌冧天秤│天秤残骸已移走 吊鸡车离场 大窝口道全解封

葵涌大窝口道一个公屋地盘上周四（19日）有天秤倒塌，操作员连人带机堕地身亡。部分断裂天秤跌落附近山坡。房屋署自周一（23日）清晨开始移除天秤残骸，原定目标为周二（24日）早上7时前完成清理。由于切割与吊走的难度较预期高，最后延至周二中午12时前完成，大窝口道现已全线解封。

现场所见，山坡上天秤的残骸已全部移走，而重型吊鸡车亦驶离现场。房屋署职员亦到山坡勘察环境。大窝口道(来回方向)介乎芷葵楼与茵葵楼之间的全线于中午12时10分解封。

房屋署表示，署方工程团队与承建商经连日彻夜赶工，于今日（24日）上午约11时30分顺利完成清理天秤残骸工作。介乎芷葵楼与茵葵楼之间的一段大窝口道及附近行人路亦已解封，有关路面已经恢复行车，行人亦可通行。