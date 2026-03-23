警方西九龙放蛇打击白牌车 拘两男司机

西九龙总区交通部执行及管制组特遣队，今日（3月23日）「放蛇」打击非法载客取酬「白牌车」。其间，人员乔装乘客，透过网上平台租用两部私家车，分别前往九龙城及油麻地。当车辆抵达目的地时，涉案车辆均无有效出租汽车许可证，遂拘捕两名47及64岁的本地男司机。

被捕人涉「非法驾驶汽车作出租或载客取酬用途」和「没有第三者保险而使用车辆」两罪，已获保释候查，须于四月下旬向警方报到。有关车辆已被扣查作进一步检验。

涉案两部车辆已被警方扣查作进一步检验。警方图片

根据《道路交通条例》，除非汽车获发有效的出租汽车许可证，否则任何人不得驾驶或使用车辆作出租或载客取酬之用。首次定罪可处罚款10,000元及监禁6个月，再次干犯则可处罚25,000元及监禁12个月。

警方亦作出呼吁，市民出行时应选择合法的公共交通工具，如果相关车辆的用途是非法载客取酬，有关车辆的第三者风险保险或者会失效，一旦发生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均会失去应有的保障。

涉案两部车辆已被警方扣查作进一步检验。警方图片