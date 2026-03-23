海关拘巴西抵港28岁女 检行李内$21万濒危鱼翅

一名28岁的女旅客昨日（3月22日）从巴西经埃塞俄比亚飞抵本港，她于香港机场入境大堂被海关人员截停。海关人员清关检查期间，在其寄舱行李内发现52公斤、约值21万元的怀疑受管制干鱼翅。

经渔农自然护理署人员查验后，怀疑该批干鱼翅属《濒危野生动植物种国际贸易公约》所列明的濒危物种，在本港受《保护濒危动植物物种条例》所管制。海关遂把涉案女子拘捕，案件已转交渔护署跟进。

她已被渔护署落案控以一项非法进口附录II濒危物种罪。根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法，一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。

市民可致电海关24小时热线182 8080，​或透过举报罪案专用电邮帐户[email protected]，或网上表格举报怀疑走私活动。