Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关拘巴西抵港28岁女 检行李内$21万濒危鱼翅

突发
更新时间：19:07 2026-03-23 HKT
发布时间：19:07 2026-03-23 HKT

一名28岁的女旅客昨日（3月22日）从巴西经埃塞俄比亚飞抵本港，她于香港机场入境大堂被海关人员截停。海关人员清关检查期间，在其寄舱行李内发现52公斤、约值21万元的怀疑受管制干鱼翅。

经渔农自然护理署人员查验后，怀疑该批干鱼翅属《濒危野生动植物种国际贸易公约》所列明的濒危物种，在本港受《保护濒危动植物物种条例》所管制。海关遂把涉案女子拘捕，案件已转交渔护署跟进。

她已被渔护署落案控以一项非法进口附录II濒危物种罪。根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法，一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。

市民可致电海关24小时热线182 8080，​或透过举报罪案专用电邮帐户[email protected]，或网上表格举报怀疑走私活动。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
01:22
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
影视圈
4小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
9小时前
铜锣湾利舞台初生男婴被弃厕所 送院死亡
00:24
铜锣湾利舞台初生男婴被弃女厕垃圾桶 送院死亡 案件暂列杀婴
突发
14分钟前
加拿大快运航空一架客机在地面与消防车碰撞。
00:44
拉瓜迪亚机场 | 加航快运客机撞消防车 正副机长身亡另2人伤
即时国际
4小时前
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
2026-03-22 12:00 HKT
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
21小时前
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
影视圈
2小时前
饱受楼上噪音滋扰 失眠户手写约见信恳求改善 过来人传授100%成功解决绝招｜Juicy叮
饱受楼上噪音滋扰 失眠户手写约见信恳求改善 过来人传授100%成功解决绝招｜Juicy叮
时事热话
7小时前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
2026-03-22 16:35 HKT
申请人家门安装的闭路电视拍到邻居疑于门外拍打制造噪音的片段。
横头磡邨住户受邻居滋扰多年申司法覆核 房委会指屋外装闭路电视不合规 不接纳片段决定属正确
社会
5小时前