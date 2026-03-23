警跨专业研讨会 探讨儿童网上性诱识风险

警务处于今日（23日）举行「应对网上性诱识：预防及保护」跨专业研讨会，邀请各界专家及代表，从多角度探讨儿童遭受网上性诱识的风险，并共同商讨应对策略。

警务处处长周一鸣在致辞中指出，警方2025年全年录得100宗与网上性诱识相关的案件，当中包括41宗与16岁以下女童非法性交、22宗非礼、6宗窥淫及5宗强奸案。而今年仅首两个月，已有20宗案件，当中有接近一半案件是涉及本地的热门社交媒体。大部分受害者为女性，年龄最小的仅10岁，当中更涉及一宗强奸案。

周一鸣表示，网上性诱识是指不法分子利用网络的隐蔽性，隐藏自己的真实身份，有计划地接近儿童，最终实施性剥削。这些犯罪分子往往极具耐性，会假扮成同龄的青少年，透过表达大量关心、提供情感倾诉来骗取儿童信任，最终达致获取色情物品或实施性侵犯的目的。这些情况绝不容忽视。

他强调，应对网上性诱识需教育、监管、法律与信任，每一项都至关重要。他希望研讨会能让大家获得更多知识，继续与警务处携手努力，发挥多专业的协同效应，为下一代的健康成长保驾护航。

今次研讨会发布了一项首次由警务处家庭冲突及性暴力政策组、临床心理学家团队、香港大学、树仁大学及善导会跨机构携手合作进行的本地研究结果，从受害儿童及潜在加害者两个层面，呈现更立体的网上性诱识情况与预防方向。

研究发现，超过15%受访者曾经在网上接触儿童色情物品，当中大部份人表示他们早在13至16岁已经开始接触；还有一项值得关注的发现，部分受访者在被告知「没有人会知道，而且你不会被罚」情况下，均表示希望与儿童发生性接触。反映要有效打击网上儿童性诱识，必须同时依靠法律框架、严谨的监管措施以及及早教育和预防。

多位专家在研讨会分享经验，包括联合国国际儿童紧急基金协会大使陈美龄博士，分享「家庭教育在预防儿童网上性诱识中的重要角色」；香港大学教授张敬斯博士及警察临床心理学家冯浩坚分享有关网上性诱识最新研究；善导会临床督导主任谢纪良分享真实个案及跨专业协作的经验与挑战；以及Meta公共政策总监谭隽兰和网络安全及科技罪案调查科总警司林焯豪就社交媒体针对网上性诱识的预防措施进行专题讨论。

是次研讨会为专业人士、学生及家长提供交流平台，旨在提高公众对网上性诱识的认识，了解其风险并探讨应对策略，为儿童打造更安全的网络环境。研讨会有超过900名家长、校长、教师、社工、儿童服务工作者及警务人员线上线下同步参与。

是次研讨会标志着警务处第五年「童行‧同心」保护儿童计划一连串活动的圆满结束。有关警务处保护儿童计划的更多资讯，请浏览保护儿童一站式网络平台（childprotection.gov.hk）。

研讨会有超过900名家长、校长、教师、社工、儿童服务工作者及警务人员线上线下同步参与。