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昂船洲政府船坞修理中船只起火 消防拖喉救熄 海事处暂停所有岸上维修

突发
更新时间：20:25 2026-03-23 HKT
发布时间：17:20 2026-03-23 HKT

昂船洲政府船坞今日（3月23日）下午有一艘正在维修的海关巡逻船，怀疑因烧焊导致起火，浓烟席卷半空，维港两岸均可见，消防接报赶至将火救熄。海事处回复查询时表示，将暂停所有岸上的船只维修工程。

事发于今日下午近5时，政府船坞岸上维修棚内一艘船只起火，现场滚滚浓烟冲天，离远清晰可见，有约8名工人自行疏散。消防接报赶至，动用两喉两烟帽队灌救，消防轮、水警轮亦到场支援。

火警期间消防处曾呼吁市民，如受到随风飘散的烟雾和异味影响，尽量留在室内及关闭门窗，并保持镇定。至下午6时许火警被救熄，暂未有人受伤。初步调查相信火警由烧焊引致，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成分。

海事处回复查询时提到，接获外判维修商工人通知相关火警。涉事船只为香港海关的巡逻船，船长约32米，由3月上旬起入坞维修。海事处将暂停所有岸上的船只维修工程，并全面检讨船只维修程序，以确保安全。海关则表示，会配合相关部门调查事故。

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