番禺争路冲突 港车怒撞内地司机 网民：影衰晒啲香港人

「港车北上」令港人北上更加方便，但两地驾驶文化迥异，亦发生不少冲突，今（23日）日网上流出三条片段，一辆挂香港牌的平治房车，在广州番禺区因争路问题与内地司机争执，平治司机盛怒下开车撞向手持手机拍摄的内地司机，场面火爆惊险，有网民斥责：「影衰晒啲香港人」。

网上共流出三条短片，第一条即见蓝色平治房车和一辆比亚迪电动车停在路中，平治司机愤然下车，大叫：「落车，做乜X嘢，落车肥X」，其中平治女乘客对比亚迪司机说：「我唔你做乜嘢，我哋见你喺前面」。

第二条片则见到比亚迪司机拿起手机拍下准备开车离去的平治，平治司机没理他挡在路前，踩油冲向他，内地司机被平治撞了一下，大骂：「好嘢，嗱」。平治扭軚离去，比亚迪司机大喝：「你唔好走啦」。

最后一条片则拍到，平治朝着比亚迪司机直冲而去，对方被撞到弹起，最后平治倒后绕路而去。

据了解，现场在番禺市莲路41号对开，两部汽车因争路问题争执，上演充满火药味的港车撞人一幕。

有网民表示：「拉左（咗）未，影衰晒香港人」、「大陆大把监控，走唔甩，除非系 识得暴龙哥」、「根本系谋杀」、「可以钉牌啦」、「你喺内地就跟人哋𠮶套规矩啦，嘈都冇用。依家用车撞人手尾仲大获！」。