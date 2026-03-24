新闻追击｜申领粤Z车牌要求一文睇清 知情者指为车牌成公司董事存风险：难以保证可长期使用

合资格申领粤Z车牌的人士需符合特定条件，例如是上一年度纳税超过15万元人民币的公司董事，以及是人大、政协委员等。知情者指出，若为了申领车牌而加入一间公司成为董事，难以保证车牌可长期使用，支付高昂中介费「走后门」申领车牌并不值得。

突发行动组

据悉，申请粤Z车牌（香港入出内地商务车指标）需向广东省公安厅交通管理局车辆管理所提交申请。核心条件为香港商户在广东省投资办实业，若申请经普通口岸过关（如深圳湾、莲塘等），需在提交申请的上一年度纳税15万元(人民币，下同)以上； 若申请经港珠澳大桥口岸通关，需在近3年累计纳税额达 10 万元以上。此外，捐赠兴办公益事业累计达 1,000 万元以上的侨胞或港澳台同胞，以及人大代表、政协委员，可豁免纳税要求；持有高新技术证书的外资企业，目前亦豁免纳税要求。

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港车北上掀起大湾区自驾游热潮。图为港珠澳大桥出现车龙。网上图片

知情者指出，加入成为一间公司的董事申领车牌存在风险。 资料图片

知情者指出，加入成为一间公司的董事申领车牌存在风险，因为车牌属于公司，并非个人，公司董事名下的车辆才可使用牌照，但有关公司不会让申领车牌的人士长期担任董事，当有关人士离任董事，其名下车辆不再符合上牌条件，年审时可被取消续期，有关公司的现任董事也可提出换车挂牌的要求，或再招揽新董事，以协助对方申领车牌，继续赚取利润，故此有关做法难以保证可长期使用车牌，向中介支付费用取得粤Z车牌并不值得。