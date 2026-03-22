九巴车厢惊现肥仓鼠 热心人捉起放胶袋交车长：有留窿畀鼠鼠唞气

九巴车厢惊现一只怀疑走失的仓鼠，幸有一班有心人救起！今日（22日）有网民在社交平台Threads发文，指早上10时左右乘搭九巴182路线时，惊见一只奶油色的肥仓鼠在车厢内，瑟缩一角，状甚惊慌。该名网民没有袖手旁观，更立即捉起仓鼠放入胶袋，再交予车长处理，「麻烦大家请广传，主人快啲接返佢屋企啦」。

根据事主上载的片段所见，仓鼠被放在透明胶袋内，之后挂在车长旁边的扶手。事主强调胶袋绑口时留有空隙，让仓鼠能呼吸，已尽力减低牠的惊恐，并感谢车长专业处理，「我全身上下除咗肝胆相照、义气风云、带点戆直之外，多出嚟嘅只有胶袋一个。」

虽然有网民质疑做法不妥当，或会令仓鼠受惊，但一名自称为巴士车长的网友留言，曾尝试把仓鼠放在水樽位置，但牠多番逃脱，无奈之下才用胶袋暂时安置，直到巴士返回愉翠苑总站时「落车仲好生猛」。

其后有居于愉翠苑的网民表示，自己看到帖文后，立即拿出空置的仓鼠笼到车站安置仓鼠，之后再交由爱协带走，「我已经尽我尽大努力，令到鼠鼠受惊程度减至最低。」

事件引来多名网民讨论，但大部份人都认为人间有爱，经过多方协助下终于可以安置仓鼠，「虽然佢好惊都无办法啦，临时救起乜都无，胶袋都系顶住先，最紧要系无危险，阵间跌咗出车或者俾人踩到仲大镬」、「多谢晒大家热心帮手」、「佢哋系逃脱高手，唔知系咪有人大头虾漏咗」、「我谂大概前主人系想拎佢出嚟玩点知松手走失」、「好人好事」。

九巴表示，今日上午，九巴一辆路线182往愉翠苑的巴士，车长获乘客通知车厢内有一只仓鼠，在巴士抵达愉翠苑巴士总站后，车长将仓鼠交予站长，然后交由爱护动物协会处理。