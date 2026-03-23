好市民奖｜乘客失足堕海 港九小轮船长指挥救人成功 父亲以子为荣

一幕惊险拯救行动发生于去年5月，一名五旬男子乘搭渡轮期间失足堕海，在茫茫大海漂浮近20分钟，体力不断耗减，命悬一线，此刻被途经渡轮的船员发现，船长姜先生果断指挥船员按照既定安全程序展开紧急救援，并通报警方。不久，赶至的水警南分区人员将男子救起，成功挽回性命，事后姜先生荣获「好市民奖」。在港九小轮服务14年的姜先生坦言，这是首次遇到类似情况，难免感到紧张，但当刻「必须救人」的想法涌上心头，「如果当时我们没有留意而直接驶走，必定会留下永远的遗憾，很庆幸可以拯救生命。」

「好市民奖颁奖典礼2025」于三月十四日举行。香港中华总商会会长蔡冠深博士（右）颁发「好市民奖」予得奖者姜卓峰先生(左）。

去年5月某日下午4时许，姜先生驾驶的渡轮航行至摩星岭对开近青洲附近海域，船员瞭望期间，突然发现海上有一个不明物体漂浮，伴随水花及拍水动作，立即意识到有人遇溺。船长姜先生接报后，当机立断指挥船员展开紧急救援行动，马上停船并调整船头方向，指向遇溺者位置，避免螺旋桨滚动造成伤害，同时透过通讯系统向海事处及警方通报，并抛出救生圈，让堕海者借助浮力支撑身体。

渡轮船长姜先生(左二)、警长彭子威(左一)、警长吴浣欣(右二)及警员阮博文(右一)去年5月合力拯救一名堕海男子的性命，彰显警民合作精神。

等待救援人员到场期间，渡轮一直留守现场保护堕海者，防止其飘走或发生其他意外。姜先生回忆道，当时海面有浪、水流颇急、同时有不少船只驶过，他与另外4位船员分工合作，一边与堕海者沟通，安抚其情绪，一边向受影响乘客解释情况，并向警方沟通，同时透过船上的广播系统提醒附近船只避让。他强调，公司定期举行的紧急演练，在关键时刻发挥作用，令救援行动井井有条。

当时驻守水警南分区的水警警长吴浣欣、警长彭子威及警员阮博文，接报后驾驶水警轮于10分钟内赶抵现场，有赖船长姜先生提供的准确资讯，以及与警方的有效沟通，他们很快辨识到堕海者的位置。因应当时的海况，人员决定先向堕海者抛出有连接绳的救生圈，让对方抓紧，再慢慢将其拉近，最终协助对方沿楼梯登上水警轮，整个救援过程约5分钟。事主登船后，人员发现他失温、轻微头部擦伤，而且情绪混乱，立刻为他进行初步治理及安慰，随后将他送往水警南分区基地，再转交救护车送院。

好市民奖励计划在1973年推出，向积极协助警方防止或侦查罪案、逮捕罪犯的市民颁发奖金，以示嘉许。1984年增设全年最杰出好市民奖，进一步推广好市民奖励计划，以鼓励更多市民协助警方扑灭罪行。即扫二维码了解更多资讯。

据悉，堕海男子当日从长洲乘坐渡轮前往中环期间，在船尾栏杆位置拍照时失足堕海，估计在海中漂浮约20分钟，幸好在体力透支前获救。当日水警轮主管吴浣欣警长赞扬姜先生及其团队的警觉性和专业，不但及时发现海上异样，并向警方准确描述事发地点及堕海者位置，更于人员到场前有效控制现场环境，避免事态进一步恶化，是救援行动得以顺利完成的关键，「在于警察角度，保障市民生命是我们的目标，今次事件充分体现了警民合作的重要性。」

《好市民奖系列》影片，讲述部分得奖个案的详情及得奖人的分享。即扫二维码观看影片。

协助警方拯救行动的姜先生荣获本届「好市民奖」。他笑言，同样在港九小轮公司工作的父亲得知此事后感到非常自豪，但他认为这份荣誉不仅属于自己，船员也应享有，期望这次经历可以感染大众，「若发现其他人情况有异，可以主动关心，有时候多问一句，便可救人一命，别因担心被指多管闲事而却步。」

记者 麦键泷