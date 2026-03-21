上水溺水惨剧｜夫妇育有一对儿女 事前曾因感情及金钱问题争执

上水昨日（20日）晚上发生溺水惨剧，一名中年女子在梧桐河跳河自杀，其丈夫跳落河尝试救人，两人双双失去踪影。人员其后将二人救起，惟他们已陷昏迷，送往医院抢救后同告不治。据了解，二人育有一对10多岁的子女，较早前曾因感情及金钱问题争执。

消息指，38岁姓莫女事主任职售货员，与任职地盘工人的53岁姓梁丈夫结婚逾15年，二人育有一对10多岁的子女，一家四口居于上水华山邨一村屋单位。至去年，二人感情生变离婚，惟二人仍然居住在一起。

现场为上水梧桐河。

相关新闻 : 上水女子跳河寻死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相继不治

二人去年离婚 事发前曾因财务及感情问题争执

至昨晚10时，两人因财务及感情问题而发生争执，女事主冲出住所跑到700米外的梧桐河。男事主担心前妻发生意外，与女儿一同尾随，希望可以出言安抚，惟前妻突然情绪激动跳河，他救妻心切，随即奋不顾身跳入河中救人，但双双失去踪影。事主的女儿立即报警求助，搜救人员相继在河底发现两人，随即将他们救起送往医院抢救，可惜返魂乏术。

社会福利署回复《星岛头条》表示，社署获悉事件后，已派社工联络有关家属，并会按其福利需要提供适切协助。社署呼吁市民无论面对任何困难或压力，都不应作出伤害自己的行为。市民如在生活上遇到困难，可向当区的综合家庭服务中心／综合服务中心的社工，或致电社署热线2343 2255寻求协助。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk