沙田大涌桥路爆咸水管 往马鞍山方向全线封闭 溱岸8号及车公庙站冲厕水受影响
更新时间：18:29 2026-03-21 HKT
发布时间：18:29 2026-03-21 HKT
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沙田有咸水管爆裂。今日（21日）下午3时许，大涌桥路近狮子山隧道公路一条水管爆裂，路面出现路陷，大量黄泥水涌出，驶经的车辆需要慢驶。运输署表示因水管紧急维修，大涌桥路（往马鞍山方向）介乎狮子山隧道公路与沙角街之间的全线仍然封闭，呼吁驾驶人士改用其他道路。
水务署于facebook专页「滴惜仔」发文表示，涉事水管为一条直径700毫米的咸水供水管，用作供应冲厕水予溱岸8号及车公庙站，关上水掣后，现场已停止涌水。受事故影响，大涌桥路往马鞍山方向须暂时封闭，以配合紧急水管维修工程。水务署工程团队正全力进行水管维修，并争取于明日（22日）晚上前完成有关的水管维修工程并恢复冲厕水供应。
运输署表示，以下受影响的巴⼠路线需改道⾏驶:
-城巴第79及B8号线；
-九巴第47X,72A,74A,80X,81C,81K,82K,85A,86A,86C,89B,287X及288；
-龙运第A42号线；及
-隧巴第170及182号线。
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