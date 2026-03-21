红磡金行盗窃案｜被捕人扮买家交收 曾要求两保安离开单位 3同党趁机入内擸金条

红磡崇安街半岛广场一间楼上金行昨日（21日）发生盗窃案，约值9300万元的73条金条被人盗去，警方经调查后拘捕4男1女，其中一人为金行负责人的前生意伙伴。警方在记者会上表示，被捕人曾向金行职员表示，其负责人欠下巨债，所以要将金条拿走，其后已在大埔起回所有金条。

西九龙总区重案组第一队总督察邱雨星表示，事件发生于昨午2时许，当时一名男买家与女职员在半岛广场一间楼上金行进行黄金交易，其间有2男1女闯入，并向女职员声称金行的负责人欠下巨债，随即与男买家将73条金条全数放行入行李箧内。

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虽然女职员尝试阻止但不成功，4人随即离开并与在门外「睇水」的男子登上两辆私家车绝尘而去。警方接获报案后到场调查，又翻查大量闭路电视片段，迅速锁定5人身份，在同日晚上于中环及大埔区将他们拘捕，并于大埔起回全数黄金。

被捕男女年龄介乎31至58岁，全部持有香港身份证，当中一名男子为案中主脑，曾协助涉事金行采购和交收的中介代理，其余4人为主脑太太及有生意往来的人。至于上址为一间已注册并可以交收黄金的公司，内有两名员工负责保安工作，惟应男买家要求，遂安排两员工离开单位，而老板事发时并不在场。