葵涌开5枪│中枪疑犯危殆 蓝帽子大规模搜弹头

葵涌今(21日)凌晨发生开枪案。事发于今日凌晨零时许，警方接报指一名手持锯齿利刀及铁枝男子，分别在荃湾港铁站及葵涌业成街出现，衣著及行为怪异，喃喃自语，最后警员赶至青山公路葵涌段，怪男突由草丛跳出，挥舞利器向警员大叫「斩死你」，警员在口头警告及喷射胡椒喷雾后均未能制止其行为，最后三名警员分别开五枪，终将疑犯制服，该名43岁姓钟疑犯，中枪后被送往玛嘉烈医院，进行手术后留医深切治疗部，目前情况危殆。

警方在疑犯的右胸及右大腿发现两个弹孔，其余弹头未寻回。今早警方封锁往荃湾方向的青山公路葵涌段部分行车线，大批机动部队人员及鉴证科人员地毯式搜索子弹头，直至早上约9时半解封所有行车线。

新界南总区刑事总部高级警司姚永勤今早向记者讲述案情时表示，经初步调查显示，涉案男子姓钟(43岁)，有香港身份证，为地盘工人，并无案底，犯案动机仍在调查中。而从报案市民及警员的观察，男子当时穿着类似裙的衣物，且喃喃自语，怀疑他精神有问题。警方会向有关方面索取其精神报告。此外，男子在现场遗下一个背囊，内有露营睡袋、衣物、保暖被、身份证明文件和若干现金，至于他是否露宿者，仍要调查。

姚永勤强调，向疑犯开枪是不容易的决定，警方已给予相当足够的警告，先进行这个艰难决定，最后果断执法，将该名有机会对警务人员甚至对广大市民造成危险的人士制服。警员考虑到同袍及市民的安全下，决定向其开枪，将其制服，有关行动完全属于合理武力范围。