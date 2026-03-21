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葵涌持刀男遭开5枪制服 警方：持锯齿刀冲向警员大叫「斩死你」 开枪制服属合理武力

突发
更新时间：07:47 2026-03-21 HKT
发布时间：07:47 2026-03-21 HKT

葵涌今日（21日）凌晨发生男子街头持刀徘徊及警员开枪事件。一名43岁男子手持利刀在青山公路一带徘徊，更走入油站范围。警方到场后展开追截，双方对峙期间，警员连开5枪将其制服。男子大腿及胸口中枪倒地，陷入昏迷，随即被送往玛嘉烈医院抢救。

今早7时30分，新界南总区刑事总部高级警司姚永勤向记者讲述案情时表示，今日凌晨约零时17分，警方接获市民报案，指一名男子衣著和行为怪异，在荃湾地铁站一带徘徊，手持攻击性武器，在上址徘徊。警方接报马上派员到场，惟未有发现。

至凌晨零时44分左右，警方接到另一市民报案，指见到同一男子在葵涌昌荣道附近出现，警员前往再次扑空。至凌晨1时左右，警方接获多名驾驶人士报案，指该男子在青山公路现身，手持一把20吋长锋利锯齿刀和一支铝质铁枝，向各经驾驶者挥舞，新界南冲锋队人员接报赶到现场，在搜索期间，这名男子突然从草丛中跳出，并冲向警员方向。

警员向其发口头警告无效，遂向他面部喷出一剂胡椒喷雾，惟未能阻止男子冲向众人，男子更大叫「斩死你」，警员在警告无效后，一名冲锋队员开出两枪，试图阻吓，但男子继续追住警员，并试图用手中利器攻击警员，于是另一名警员开出一枪，但同样未能吓退男子。第三名警员开出两枪，终于将其制服，整个对峙过程大约数分钟。开枪距离大约2至5米，当时有街灯，光线足够。男子中枪倒地，警员将其送院抢救，手术仍在进行中。

警方在男子的右胸及右大腿发现两个枪孔。初步调查所得，涉案男子为地盘工人，并无案底，犯案动机仍在调查中。从报案市民及警员的观察，男子当时穿着类似裙的衣物，且喃喃自语，怀疑其精神有问题。男子在现场遗下一个背囊，内有露营睡袋、衣物、保暖被、身份证明文件和若干现金。

姚永勤强调，警员考虑到同袍及市民的安全下，决定向其开枪，将其制服，该行动属于合理武力范围。

重案组现场搜证　路面遗利器血迹

事发于今日凌晨1时许，多名途人报案指一名男子在葵涌青山公路近业成街位置持刀徘徊，并径自往附近油站方向行走，情况危急。警方接报后迅速派员到场搜索并尝试接触该男子。

直到凌晨2时许，警员在距离报案地点逾一公里外的青山公路中线位置截获目标人物。现场消息指，该名年约40多岁的男子当时疑身披锡纸毯，双手均持有武器，并在由荃湾往荔景方向的行车线上逆行，神情怪异。

在对峙期间，男子未有理会警方警告，警员随即连开5枪制服事主。男子的大腿及胸口位置中弹，随即倒地昏迷。救护员到场后即时为其进行急救，并送往玛嘉烈医院进行手术。

事发后，大批探员封锁青山公路部分行车线，现场地下遗下怀疑涉案利器、染血的锡纸毯及一滩血迹。

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