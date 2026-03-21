红磡金行1亿元金条被盗案　警同日拘5人起回全数赃物

红磡发生惊人巨额金条盗窃案。位于崇安街半岛广场的一间金行，昨日（20日）下午怀疑遭人盗走73条、总重73公斤的金条。按近日金价计算，该批金条市值高达1,200万美元（约1亿港元）。警方接报后迅速展开搜捕行动，同日分别在中环及大埔拘捕5名男女，并成功起回全部失金。

交易期间三人闯入夺金 同伙门外接应分乘两车逃

事发于昨日下午约2时57分，警方接获一名女子报案，指其在半岛广场楼上一间金行内与一名男子进行金条交易。期间，突然有三名男女闯入并强行取走该批金条，另有一名同伙在门外接应。五人得手后，分别登上两辆事先停泊在外的私家车逃离现场。

现场为红磡崇安街18号半岛广场楼上一间金行。

疑犯包括金行前合伙人

由于涉及金额巨大，警方随即展开深入调查。西九龙总区重案组接手案件后，透过大数据及各区闭路电视锁定嫌疑人行踪。在报案后不足24小时内，探员分别在中环及大埔采取行动，以涉嫌「盗窃」拘捕四男一女，年龄介乎31至58岁。

警方在行动中成功起回全部73条、每条重1公斤的金条。据悉，被捕人士中包括金行的一名前男合伙人，初步不排除案件涉及商业纠纷。目前所有被捕人士仍被扣留调查。