葵涌男持刀街头徘徊 遭警开多枪制服 胸脚中弹昏迷送院抢救

葵涌今日（21日）凌晨发生警员开枪事件。一名男子持刀在青山公路徘徊，并一度举刀指向到场戒备的警员。警员在多次警告无效下开枪，持刀汉中弹倒地昏迷，由救护车送院抢救。

男子一度举刀相向 多名警员拔枪

今日凌晨2时许，警方接获市民报案，指发现一名男子手持利刀，在青山公路葵涌段往荃湾方向、近华员邨对开位置徘徊，神情怪异且具攻击性。大批警员接报后迅速赶抵现场，并发现目标男子。

现场消息指，警员尝试与该男子沟通并要求其放下武器，惟对方情绪激动，更突然举起利刀指向警员。多名警员随即拔出配枪戒备，现场气氛紧张。

警告无效警员开枪 现场遗血渍、利器、尼龙袋

在对峙期间，当中有警员开枪，持刀汉随即中弹倒地。救护员到场后发现事主陷入昏迷，遂将其送往玛嘉烈医院进行救治。警方事后封锁现场一段路面调查，现场路边遗下一把利器、一个尼龙袋及一摊明显血渍。

目前，大批探员仍在现场搜证，并调查该名男子的身份及其持刀徘徊的动机。案件现正由重案组接手调查。

据了解，事发时涉及两名警员开枪，现场共传出五响枪声，持刀男子的胸部和大腿中弹。