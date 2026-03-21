上水女子跳河寻死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相继不治

上水梧桐河附近发生溺水意外。昨日（20日）深夜11时许，警方接获一名女子报案，指其母亲在上水华山南部靠近梧桐河的位置意外堕下河中。其父亲见状救妻心切，随即奋不顾身跳入河中救人，惟未几两人双双失去踪影。

夫妇河中失踪 女儿惊惶报警求助

消防及警方接报到场，并在梧桐河沿岸展开搜救，随后在河中成功救起一名38岁女子及一名53岁男子。两人被救起时已陷入昏迷，由救护车紧急送往北区医院抢救。惟其后夫妇二人相继证实不治。

警方表示，昨晚11时48分，接获女事主的女儿报案，指38岁姓莫女事主跳入上水天平路近华山南段附近一河流企图自杀，其53岁姓梁丈夫遂跳河尝试救回。

人员接报到场，消防将二人救起，他们昏迷被送往北区医院治理，其后被证实死亡，死因有待验尸后确定。

据了解，事发前，夫妇二人因金钱及情感问题争执，女方突然跳河，男方急忙落水救人，却双双毙命。