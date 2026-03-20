海关破屯门冒牌电脑储存装置包装中心 检$2500万货拘分销商男董事

​近期全球记忆体供不应求，带动储存硬碟的价格飙升。香港海关昨日（19日）捣破一个冒牌电脑储存装置的包装中心及储存仓库，检获约1.7万件怀疑冒牌电脑储存装置，包括1.4万个硬碟和3000张记忆卡，估计市值共约2500万元，并拘捕一名分销商的42岁男董事。海关指该批冒牌电脑储存装置的价钱为正货六折至九折出售，不同型号有不同折扣，不排除被捕人因近日电脑硬碟价格飙升，企图出售冒牌货图利。

海关较早前接获商标持有人代表的举报，指有一个电脑储存装置的分销商涉嫌出售怀疑冒牌的电脑硬碟，随即展开深入调查，并成功锁定该分销商一个位于屯门的冒牌电脑储存装置的包装中心。人员昨日上午突击搜查该分销商在屯门工厂大厦的包装工场，并拘捕涉案分销商的42岁男董事。

海关指涉案的工场大约500平方呎，人员在场检获大约5100个怀疑冒牌硬碟，市值约900万元。其后经调查发现，该分销商在同一幢工厂大厦有另一个大约700平方呎的仓库，再于单位内检获9000个硬碟以及3000张记忆卡，市值约1600万元。消息指，被捕男子为中国籍旅客，他现正被海关通宵扣查，将会被暂控一项「销售或为售卖用途而管有无牌物品」罪及一项「违反逗留条件」罪， 明日（21日）在沙田裁判法院提堂。

海关在单位调查期间，除检获一批怀疑冒牌的电脑储存装置外，亦检获一批没有任何商标的电脑硬碟、印有知名电脑硬碟制造商的商标贴纸、说明书、纸盒及纸箱，以及一批相信是用来包装硬碟的包装工具，相信上址两个工厂大厦单位，为销售商的电脑储存装置的包装及储存中心，估计他先购入一批没有任何商标的电脑硬碟，再将知名电脑硬碟制造商商标的贴纸，贴上硬碟，再组合说明书及纸盒，扮成正货，以全新的电脑硬碟出售。海关会调查该批冒牌货品的来源，不排除有更多人被捕。

冒牌货为正货六至九折

海关版权及商标调查科版权及商标一般调查组第一队高级调查主任康恩表示，被捕人利用面积较大的仓库，去囤积大量的冒牌货物，再分批运送到面积较小的仓库作包装，将冒牌货变成全新正牌的电子产品，并邀请客户到加工工场验货签收。若事件东窗事发，被捕只损失少量货物，惟海关成功追查至被捕人管理的大仓库，检获案中八成的冒牌电脑储存装置，令他的诡计未能成功得逞。

另外，海关提到该批冒牌电脑储存装置的价钱为正货六折至九折出售，不同型号有不同折扣，不排除因近日电脑硬碟价格飙升，企图出售冒牌货图利。

海关提醒消费者应光顾信誉良好的店铺，如对产品真伪有怀疑，应先向有关商标持有人或其代理商查询。商户于采购物品时亦应小心谨慎，因售卖冒牌物品属严重罪行，须负上刑责。