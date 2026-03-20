海关一日内连破两贩毒案 检$940万K仔拘两无业男

海关昨日（19日）在机场破获两宗贩运危险药品案，共检获约23公斤怀疑氯胺酮，估计总市值约940万港元，并拘捕两名报称无业的男子。他们已各被控以一项「贩运危险药物」罪，案件将于明日（21日）在九龙城裁判法院提堂。

在首宗案件，海关人员透过风险评估，在机场查验一件由荷兰入境、报称载有染色剂的空运包裹，惟X光影像有可疑，显示内部物件密度不一，遂进行深入检查，最终在包裹的17个包装袋内，检获5公斤氯胺酮，市值约220万港元。海关毒品调查科同日于旺角进行监控递送行动，以涉嫌贩运危险药物罪拘捕一名68岁收货男子，报称无业。消息指，被捕男子声称不知情，仅收取200元酬劳收货。

在第二宗案件，关员在机场截查一名由德国法兰克福抵港的19岁无业外籍男子，检查其寄舱行李时，发现18包以胶带缠绕的胶袋，内藏18公斤氯胺酮，市值约720万元。海关指该行李并无其他物品，只有毒品，遂即将他拘捕。