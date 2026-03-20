葵涌冧天秤｜田北辰斥监管不足 促政府修例天秤每年测试一次安全

葵涌葵盛围天秤倒塌夺命意外，前立法会议员、实政圆桌召集人田北辰在fb表示，事件令人痛心，虽然目前未知意外的具体原因，但监管制度根本是「离晒大谱」。他解释，天秤出厂15年后，始需做一次非破坏性测试，此举完全不合时宜，要求政府修例改为每年测试一次。

田北辰希望政府修例改善天秤安全问题。fb：田北辰 Michael Tien

田北辰在fb写道：「以我理解，每一个天秤喺出厂送去地盘嘅时候，都要做全面测试包括非破坏性测试，出证书。而根据现时嘅指引 (并非法例强制要求)，当天秤使用年期超过15年后，先需要合资格人士评估系咪需要做非破坏性测试，可以话一张证书走天涯，期间嘅年检、月检、周检除机械运作部份外，就只系靠目视检查。」

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他又指：「今时今日仲靠目视真系嘥气，啲人求其望两眼就话过关，又冇数据、又冇证据证明系hea睇定认真睇、有睇定冇睇？出事上嚟问责根本就口同鼻拗。就算真系有查，好似港铁路轨咁，以前每晚得黄金两小时目视检查，几细心都有机会出错喇，既然而家科技咁先进，点解仲唔用科技帮手?」

他表示，现时工程多，天秤每日吊起重物，使用频率又高，一单工程用完就即刻到第二单，点解指引还是要求15年先做一次非破坏性测试呢？完全不合时宜！他强烈要求政府要尽快立法，无论天秤及秤脚都要每年做一次非破坏性测试，尤其是焊接位。

田认为：「有晒片睇到𠮶状态系好定有问题，真系不幸再出事，拎返晒啲片出嚟就知庐山真面目，即刻有片有真相，洗乜仲好似而家用目视咁拗一餐。」

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