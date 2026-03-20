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乐富食肆疑售濒危野生活苏眉 负责人未能出示许可证 渔护署检走调查

突发
更新时间：18:39 2026-03-20 HKT
发布时间：18:39 2026-03-20 HKT

渔护署昨日傍晚（19日）进行巡查行动，在乐富一间食肆内检获两条活生苏眉，市值约17,000元。
 
渔护署早前接获投诉，指乐富一间食肆涉嫌非法售卖濒危物种苏眉，渔护署人员于是到食肆进行巡查。行动中，人员发现该食肆鱼缸内正展示两条活生苏眉，该食肆的餐牌亦显示有苏眉供应。渔护署人员遂要求该食肆负责人出示该批苏眉的来源证明文件，而所提供的文件则显示该批苏眉为野生捕获。
 
苏眉属《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录II物种，根据《保护濒危动植物物种条例》（第586章），管有源自野生的活体附录II物种须领有管有许可证。由于食肆负责人未能出示所需许可证，渔护署遂检取该批苏眉作进一步调查。

渔护署在乐富一间食肆内检获两条活生苏眉，市值约17,000元。政府新闻处图片
渔护署在乐富一间食肆内检获两条活生苏眉，市值约17,000元。政府新闻处图片

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