葵涌冧天秤｜操作员为分包商员工 总承建商焕利建筑母公司致深切哀悼

葵涌葵盛围一个房委会公屋地盘昨午（19日）有天秤倒塌，62岁男操作员连人带天秤塌下，当场死亡。地盘的总承建商「焕利建筑」，其母公司「青建国际」今日（20日）回复《星岛头条》表示，离世的操作员为分包商聘请的员工，对他的离世深感悲痛与遗憾，并致以最深切的哀悼及向其家属表达最诚挚的慰问。

来源网址 : 葵涌冧天秤｜发展局即时停止承建商工务工程建筑类别投标资格

青建国际表示，意外发生后，已即时委派专人跟进家属需求，务求提供一切适切的支援与协助，目前已责成集团及旗下建筑公司承建之建筑地盘，全面审视及提升各项安全管理措施，务必确保所有地盘的运作均在绝对安全的环境下进行。

青建国际重申，为工友提供安全的工作环境是他们不可动摇的核心价值，现阶段正全力配合相关部门彻查事件原因，亦初步检视了相关检查报告，根据文件记录显示，未发现有不符合有关程序及检验法例及监管要求，惟当局调查工作仍在进行中，现时尚未有确切的结果，因此未能披露更多的细节供参考，承诺会以最严肃的态度处理此事件。