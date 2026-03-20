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去年逾600名银行职员主动介入阻截骗案 警方嘉许杰出银行员工

突发
更新时间：14:15 2026-03-20 HKT
发布时间：14:15 2026-03-20 HKT

警方今（20日）举行「2026杰出银行员工嘉许典礼」，表扬成功阻止骗案发生的前线银行职员，以及积极协助警方防止及打击骗案的杰出银行业界。

警务处处长周一鸣出席「2026杰出银行员工嘉许典礼」。杨伟亨摄
警务处处长周一鸣出席「2026杰出银行员工嘉许典礼」。杨伟亨摄
周一鸣颁奖予杰出银行员工得奖者。杨伟亨摄
周一鸣颁奖予杰出银行员工得奖者。杨伟亨摄

警务处处长周一鸣、金管局及银行公会亦派员出席嘉许典礼。周一鸣致辞时指，本港去年骗案数字回落，有赖银行业界，指去年共有639名银行职员主动介入，阻截595宗骗案。

典礼特意嘉许当中16名杰出员工，警队一直与银行业界，积极联手打击诈骗，去年共阻截1522宗骗案，涉案20.9亿元。双方亦打击傀儡户口，去年第四季相关户口，下跌百分之4.4至5781个。并透过骗案预警计划，主动联络逾4000个潜在受害人，阻截4.8亿元骗款。

他指，去年12月，警方与银行业界信息交换平台「FINEST」亦升级及正式推出， 银行信息共享录得倍数上升。参与银行数目，亦即将由10间扩展至全部28间零售银行，全港银行体系，将联成一片的情报网络。此外，警方加强推广「防骗视伏App」并强化国际合作，及时识别海外受害人和拦截骗款，以减少损失。

其中一间得奖银行汇立银行有限公司代表鲍明莉受访时表示，他们是首间银行用AI技术作实时监测，「客人边度登入，乜嘢时间登入，用咩形式登入，在页面逗留几，都统统侦测到，如发现客人帐户有可疑，透过大数据分析，如属高风险会首先处理。用咗AI技术有好的成效，可侦测到可疑帐户达90多%，即时作出堵截，预防罪案发生。其实在几年前，侦测的百分比只得10至20%，但现在高科技的应用，成功堵截傀儡户口已达90多%。」她指一直与警方合作无间，对今次获奖感鼓舞。

 

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