营商失败欠百万巨债 男商人转行开的士兼贩毒 旺角遇路障截查断正

一名原从事商业贸易的男子，疑因经营不善导致生意失败，欠下银行数百万港元债务。他在转职的士司机后仍入不敷支，为求「揾快钱」还债不惜铤而走险，利用职务之便贩毒。今日（20日）凌晨，该男子驾车途经旺角遇上警方路障，因神色慌张及动作可疑被揭发，检获市值约20万至30万港元的各类毒品。

「冚旗」的士路障前停下 的哥动作反常惹疑

今日凌晨2时许，警方在旺角洗衣街近山东街一带设置路障截查可疑车辆。期间，一辆「冚旗」的旧款四座市区的士驶近路障时突然停下，姓袁（37岁）的士司机随即在车内低头整理物件。由于其动作异常且神情慌张，引起在场警员注意，随即上前将车截停并进行搜查。

男商人因营商失败欠下百万巨债，转行开的士并铤而走险贩毒。资料图片

背囊藏各类毒品 市值高达30万港元

警员首先在袁男身上搜获小量怀疑毒品，随后在车厢内一个背囊的布袋中，发现大批已分装成小包的透明胶袋。袋内藏有不同种类的怀疑毒品，包括大麻、冰毒、可卡因及俗称「K仔」的氯胺酮，初步估计市值约20万至30万港元。警方其后召唤警犬到场进一步搜车，惟未有再发现其他违禁品。

欠下数百万债项 生计所迫铤而走险

据了解，被捕男子原本是一名商人，但因营商失败，欠下银行高达数百万港元的巨额贷款。在「马死落地行」的情况下，他转行担任的士司机维持生计。然而，面对沉重的还债压力，他疑因急于还清债务而堕入法网，企图利用的士作掩饰，在深夜时分贩运毒品「揾快钱」。

袁男现涉嫌「贩运危险药物」被警方拘捕，现正被通宵扣查。警方正深入调查毒品的来源及其背后的贩毒网络，涉案的士亦被扣留调查。