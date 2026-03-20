葵涌冧天秤｜大窝口道部分路段续全线封闭 运输署吁留意交通最新安排

运输署周四晚（19日）表示，因葵涌致命意外，大窝口道来回方向介乎石头街与上角街之间全线仍然封闭，驾驶人士需改用其他道路。市民今早（20日）出行前，应留意交通运输最新安排，提早计划行程，预留充足时间。

公共运输服务方面，途经有关路段的九巴第32H、33A、34及43号线；龙运巴士第A32号线；及城巴第930号线受影响，需改道行驶。市民应参阅巴士公司网页或流动应用程式，了解路线最新资讯，并尽量使用铁路服务。另外，新界专线小巴第89A、89B、89P及313号线亦须改道行驶。

运输署周四晚（19日）表示，因葵涌致命意外，大窝口道来回方向介乎石头街与上角街之间全线仍然封闭，驾驶人士需改用其他道路。

运输署发言人表示，一直与相关部门密切留意事故情况。视乎行动进展，明日受影响路段一带的路面交通和专营巴士等公共运输服务可能受影响。市民出行前应留意交通运输最新安排，提早计划行程，预留充足时间出行。

运输署已督导各公共运输服务营办商按乘客需求加强服务。紧急事故交通协调中心会密切监察区内交通及公共运输服务情况。市民请留意电台、电视台、运输署网页及「香港出行易」流动应用程式发放的最新交通消息。