葵涌冧天秤｜天秤吊运金属构筑物出事 房署要求大判焕利建筑交全面报告

葵涌葵盛围一个公屋地盘今日（19日）有天秤倒塌，62岁男操作员连人带天秤塌下，当场死亡。大批消防员包括坍塌搜救专队及警察到场协助搜救，劳工处亦派员到现场调查。至晚上，工人将金属残骸逐一吊走，消防、房屋署及劳工处亦见记者交代事件。

劳工处表示，当时涉事天秤正吊运金属构筑物，现正全力调查事故原因，并向地盘发出「暂时停工通知书」，暂停于涉事地盘使用天秤；另外房署要求总承建商焕利建筑提交全面报告，署方亦将排查全港房委会地盘，以免发生同类事故。

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倒塌部份长45米 死者头重创多处骨折

消防处署理助理消防司长张志伟表示，消防今午4时27分接获报案，指大窝口道一公屋地盘发生天秤倒塌事故，消防5分钟后到达现场。人员到场后，发现一幢兴建中的楼宇旁边有天秤发生倒塌，40楼以上的部份天秤跌落地盘对开的山坡。倒塌的部份长约45米，一名操作员被困在驾驶室内，惟他已明显死亡，随即派出高空拯救专队及灾难应变救援队将他移离。其后消防亦调派无人机协助搜索。

署理高级救护主任谭启荣称，事主被发现时头部严重受伤，身体多处骨折，并无生命迹象，明显死亡。

工人将金属残骸吊走。黄文威摄

工人将金属残骸吊走。黄文威摄

劳工处派员到场调查。黄文威摄

整个天秤折断分为数段，部分天秤整条压在大窝口道山坡。黄文威摄

劳工处副总职业安全主任（行动科）（新界西区）黄珮琳称，劳工处高度关注事件，对工友离世深表难过。初步调查显示，一名天秤操作员吊运金属构筑物期间，操作员联同倒塌一截天秤一同堕地，导致操作员伤重不治。劳工处正严肃并全速跟进调查，并将会向承建商发出《暂时停工通知书》，暂停该地盘使用天秤。

房屋署：天秤无再倒塌风险 将排查全港房委会地盘

房屋署助理署长（工务）黄至中称，署方对事件深表关注，并向死者家属致以深切。事发地盘工程已于上盖阶段，房屋署定必严肃跟进，全力协助劳工处及警方调查，根据调查结果对承建商焕利建筑作出适当处分，并要求承建商向死者家属作适切协助。目前焕利建筑已事发地盘所有工作，房署会马上与承建商会面，要求他们提交详细全面调查报告，并在地盘作必须改善措施。房署亦会在房委会地盘作全面排查，以免发生同类事故。

房屋署又指工程师在场进行磡测，指涉事天秤没有再倒塌的风险。根据纪录，涉事的天秤操作员在2024年3月入职，有相当多的经验，消防到达现场后接触事主，证实他已明显死亡，并将他在一个已变型的驾驶室将他移离。

现场所见，涉事的天秤近天台位置折断，接驳位外翻，分为数段倒塌山坡，部份残骸搁在天桥及马路。至晚上，工人到场将部份残骸及零件吊走。

工业伤亡权益会指倒塌的天秤长40米、阔15米，每星期均进行检验，今早亦已完成检验，并由合资格人士签发证明文件，证实可正常使用。该天坪在工地已使用约两年，连同以往其他工地，总使用年期3年多，符合房屋署使用规范。由于天秤支架断开的位置齐口，不排除内里的天秤架芯断掉所致。

据了解，现场为房委会葵盛围的公屋地盘，涉事大判是焕利建筑，将分两期兴建两幢住宅大楼预计提供937个单位，原定今年第三季及明年第一季完工。

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