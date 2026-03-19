潘焯鸿涉诈骗｜屡有公司呃百分百担保贷款 Channel C母公司涉做假数呃逾千万

警方以涉嫌「串谋欺诈」和「洗黑钱」罪拘捕建筑工程商人潘焯鸿、其妻朱瑞芳及潘名下「诺翘生物化学有限公司」4名员工，指潘焯鸿等人疑在2021年以欺诈手段向银行申请「百份百担保特惠贷款」。

翻查资料，「百份百担保特惠贷款」计划是政府2020年4月 于疫情期间为纾缓中小企财政压力、协助中小企渡过难关而推出的支援措施。申请此贷款的企业需提交证明，确定符合特定资格方会获批贷款。计划订明贷款只能用于支付与申请业务相关的租金和薪金，绝对不能用作私人用途。 企业最后若未能还款， 银行经法律途径追讨后仍不获偿还的款项，会成为银行坏账，最后由政府承担。

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过往亦有骗取「百份百担保特惠贷款」案件。2022年10月，警方国安处拘捕7名男女，分别为港独组织「光城者」及「Black Bloc小队」成员，以及一个诈骗集团成员，部分被捕人士曾提交虚假资料，虚构雇用及经营业务，诈骗「百分百担保特惠贷款」达470万港元。

已停止营运的网媒「Channel C」，其母公司及关连公司亦涉以欺骗手段取得合共1,200万元「百分百担保特惠贷款」，4名董事于2025年4月被捕。

除「百份百担保特惠贷款」外，过往亦以欺骗手段申请支援非上市本地企业使用科技服务的「科技券」计划。2024年1月，多间标榜是「黄色经济圈」公司，包括「同行物流」，「居居饮食」及「隐世市集」负责人被警方拘捕。当中「同行物流」透过向假装中标的「科技公司」转帐制造虚假付款记录；「居居饮食」更在店舖结业后近一年后仍继续申请拨款。