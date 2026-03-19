葵涌冧天秤｜2022年安达臣道冧天秤 酿3死6伤轰动全港 精进等8被告被票控

葵涌葵盛围一个公屋地盘今日（19日）发生工业意外，有天秤突然断裂倒塌，一名男操作员连人带天秤堕地，当场证实不治。翻查资料，秀茂坪安达臣道于2022年曾发生轰动全港的夺命工业意外，有天秤在未有吊运物件的情况下倒塌，压中数个临时货柜办公室，导致3死6伤。

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事发于2022年9月7日，现场为秀茂坪「安达臣道石矿场R2-2号」的房协地盘，由总承建商「精进建筑有限公司」承建。地盘内竖立了三部天秤进行工程，事发时地盘如常运作，涉事的天秤在未有吊运物件情况下，突然倒塌并跌落至下方数个临时货柜办公室，压毙在货柜内的3人，另有6名受伤工人包括塔式起重机操作员。

劳工处其后公布调查结果，指涉事天秤是安装在一个由三层工字铁以电弧焊接组成的格排基座（grillage foundation）上。基座顶部连接天秤脚的工字铁，意外后被发现与连接到第二层工字铁的焊接位置的焊缝被拉开，使安装在其上的天秤倒塌。处方根据《工厂及工业经营条例》（第59章）及《职业安全及健康条例》（第509章》，向相关持责者（包括有关承建商、分判商及个别人士）提出共67项检控。

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经调查后，警方拘捕「精进建筑有限公司」时任项目经理简浩楷，他其后被落案控以3项误杀罪。精进建筑等4间公司，连同4名涉及工程的人员，包括时任精进建筑项目经理简浩楷，共被屋宇署票控9项「进行工程方式导致有人受伤/财产损毁」罪，案件在1月23日于观塘裁判法院再讯。裁判官应控方申请，把案件押后至今年10月23日再讯，待简浩楷因涉案天秤倒塌事故被控误杀一案审结。

「精进建筑有限公司」时任项目经理简浩楷。资料图片

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另外，由于总承建商「精进建筑」牵涉数宗致命意外，早前被当局拒绝续牌，原本由「精进建筑」负责的6个项目需更换承建商，当中包括房协安达臣道R2-2资助出售房屋项目。房协其后根据工程合约的相关条款，在去年6月中止「精进建筑」的合约，并将地盘交还房协接管，并已改为另一承建商「协兴建筑」负责。

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