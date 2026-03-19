葵涌冧天秤｜工权会称天秤今早曾检查 建造业总工会料吊运时用力过猛

葵涌葵盛围一公屋地盘今日（3月19日）下午有天秤倒塌，男机手由高处堕下，当场惨死，劳工处正调查意外。工业伤亡权益会及建造业总工会已分别赶赴现场了解事件，及协助死者家属。建造业总工会理事长周思杰指出，初步怀疑是天秤吊运期间用力过猛，导致天秤接驳位置受力异常而出现断裂情况。另外工业伤亡权益会总干事萧倩文透露，据悉天秤每星期检验一次，最近一次是今日早上。

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工业伤亡权益会总干事萧倩文表示已初步接触其家人，据她所知离世工友从事建造业已超过30年。她呼吁承建商及雇主做好善后，协助家属渡过难关。萧倩文又称，据悉倒塌一段天秤长约40米，截断位置邻近顶层；天秤在事发地盘用了大概两年，连同其他地盘用了约3年，未有超过房署地盘的5年机龄标准；天秤每星期检验一次，最近一次是今日早上。她指出，天秤断口位「齐口」，敦促当局彻查意外经过及原因，例如是否涉及金属疲劳、驳口位螺丝有否问题、当时有否负载、检验过程等等。

建造业总工会理事长周思杰表示，收到消息后立即派出职安团队到医院及工地了解情况，并对死者家属致意深切慰问。 周思杰指出，就观察而言，初步怀疑是天秤吊运期间用力过猛，导致天秤接驳位置受力异常而出现断裂情况，工会到场后亦拍摄了一些现场照片，初步见到涉事的折断天秤，驳口相对齐整，因此不排除涉及金属疲劳，或烧焊工序未如理想等因素，不过具体事故成因仍需有待劳工处及警方相关部门作进一步调查才能确认。工会对今次事故中有工友伤亡深表遗憾，亦希望加强地盘安全，保障工友。

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另外安达臣道房屋地盘2022年亦曾发生天秤倒塌事故，导致3死6伤。建造业总工会指出，业界亦未汲取惨痛教训，仍发生同类型的工业事故。总工会强烈呼吁所有业界人员及施工处所，应以血的教训为鉴，立即全面排查安全隐患。前线工友开工前，必须进行动态风险评估确保安全才可施工，全方位剔除安全隐患，切勿掉以轻心。

另外，总工会亦要求劳工处，即时深入调查各宗致命工业事故，并公开事故的调查报告。劳工处必须认真汲取各宗工业意外的沉重教训，尽快检讨监管及执法上的漏洞，从促修补不足之处，切实加强监管巡查工作。同时，处方对保障工人权益、特别在工作安全上更是责无旁贷，避免同类似事故再度发生。

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工联会立法会议员陈颖欣称，得悉有工友伤亡后，工联会已即时尝试主动接触相关工友及其家属，将会尽力提供适切协助，做好善后支援工作；同时高度关注地盘安全问题。陈颖欣亦关注涉事地盘横跨大窝口道及葵盛围，正兴建两座公营房屋，地盘原定于未来两年分阶段完工，今次事故会否对相关工程进度及未来入伙安排构成影响，会向政府作进一步了解，并希望尽快向附近居民及未来入伙的街坊交代更多资讯，释除居民疑虑。