西九龙总区交通部办交通日 提升道路安全意识

香港警务处西九龙总区交通部主办的「西九龙交通日2026 - 认清盲点、安全起点」大型宣传活动，于2026年3月19日在香港文化中心外圆满举行。活动吸引逾五百名运输业界代表、劳工团体、地区领袖、学生、非华裔人士以及长者参与，气氛热烈。另外，西九龙交通安全队及油尖旺道路安全运动统筹委员会主席和一众会员亦到场支持。

警方进行宣传活动。警方提供

活动上，主办单位表示，在警队与社会各界紧密合作下，2025年全港致命及严重交通意外的受伤人数由884人大幅减少至585人，跌幅超过三成。主办单位强调，每一个数字背后都代表一个家庭的伤痛，绝对不容忽视，而大型车辆盲点正是酿成严重意外的主要成因之一。

活动焦点落在「大型车辆盲点」这个致命隐形杀手。主办单位特别设置实体体验环节，由「中富香港机械有限公司」慷慨借出全港首辆38吨重电动泥头车，让参与者亲身感受大型车辆的视觉盲点位置。透过实地体验，参与者能具体了解司机在驾驶时的视线限制，从而提高警觉性。活动亦设有警车展示及拍照区，吸引现场人士参与。

主办单位表示，不少驾驶者及行人对大型车辆盲点认知不足，或忽视其潜在风险。是次活动旨在透过业界领袖向业内司机及属会会员广泛宣传盲点危险性，呼吁无论是司机还是行人，都应时刻注意交通情况，谨记「专心、留心、唔分心」的安全口号。

西九龙总区交通部表示，会继续与业界及地区组织紧密合作，务求进一步降低交通意外数字，保障道路使用者安全。