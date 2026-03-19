「祈福党」骗6长者失62.3万元 警拘两内地女骗徒

沉寂一时的「祈福党」再度活跃，警方去年底至今接获至少6名长者受骗个案，指骗徒以「神医医病」或者「祈福改运」等名义，诱骗长者祈福拜神，然后以偷龙转凤方法骗去祈福用的金饰等财物，总值62.3万元，警方调查后拘捕两名内地女子。

6位受害人（67至79岁），全部是退休长者，损失的财物包括现金和金饰，总值约港币62.3万元。其中单一受骗金额最高的案件，受害人被骗走超过31万元财物。

警方新界南总区重案组第3A队主管高级督察简兆康表示，警方于去年底至今年 3 月期间，接获多宗年长市民报案，指被俗称「祈福党」的骗徒，以「神医医病」或者「祈福改运」等名义骗走财物。在全部案件入面，受害人主要在公园晨运休息的时候受骗。

祈福党通常会以团伙形式，扮演不同角色接近老友记。其中，祈福党骗徒会先以途人身分主动和长者聊天，关心健康、嘘寒问暖，借此拉近关系。然后会再与长者倾谈一些共同话题，包括个人及家人健康。

这些话题很容易令长者情绪紧张及忧虑，同时对这些祈福党放下戒心。当长者开始相信之后，祈福党就会向他们介绍一些「祈福」或者「神医治病」等方式，去为他及其家人「转运」和「治病」。

当长者表示有兴趣，祈福党会带他们去见另一位自称「师傅」或者「神医」的骗徒。这些「师傅」或者「神医」会进一步开始游说老友记交出他们贵重财物，包括现金、金饰等等，声称会帮他进行「法事」及「祈福治疗」。

当长者交出财物之后，这些「师傅」或者「神医」便会将所有财物放入一个胶袋入面，再用「作法」或「祈福」的借口声东击西，偷天换日，将财物转换成为一些毫无价值的物件。再将胶袋密封交还长者，指示他们要隔一段时间后才可开封。

当他们及后开封胶袋，才发现自己的财物已经被人偷龙转凤。新界南总区刑事部在接到多宗同类型案件，进行一系列情报收集同深入调查，包括透过「锐眼」计划，翻查大量闭路电视片段，成功锁定一个犯罪团伙。警方其后以「以欺骗手段取得财产」罪及「非法入境」罪名拘捕两人。目前所有被捕人士仍然被扣留调查，不排除稍后会有更多人被捕。