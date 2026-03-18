西贡公路三车相撞1人伤 来回方向全线封交通挤塞

今（18日）下午近4时，西贡公路康健路1号对开，发生三车相撞意外。一部载有小学学童的校巴，两部私家车相撞，其中白色Tesla私家车右车头与校巴几迎头相撞，Tesla内有一名男司机被困，要由消防救出，清醒送院。从网上图片所见，校巴内仍有学童，他们坐在校巴内，未有受伤。

西贡公路发生三车相撞意外。fb 马路的事讨论区

校巴与私家车相撞。fb 马路的事讨论区

运输署宣布，因交通意外，西贡公路(来回方向)近康健路的全线现已封闭。驾驶人士请考虑改用其他道路。现时上址交通塞。