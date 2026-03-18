西贡公路三车相撞1人伤 来回方向全线封交通挤塞
更新时间：16:53 2026-03-18 HKT
发布时间：16:53 2026-03-18 HKT
发布时间：16:53 2026-03-18 HKT
今（18日）下午近4时，西贡公路康健路1号对开，发生三车相撞意外。一部载有小学学童的校巴，两部私家车相撞，其中白色Tesla私家车右车头与校巴几迎头相撞，Tesla内有一名男司机被困，要由消防救出，清醒送院。从网上图片所见，校巴内仍有学童，他们坐在校巴内，未有受伤。
运输署宣布，因交通意外，西贡公路(来回方向)近康健路的全线现已封闭。驾驶人士请考虑改用其他道路。现时上址交通塞。
最Hit
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
2026-03-17 13:14 HKT
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
2026-03-16 19:32 HKT
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
2026-03-17 13:20 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
2026-03-17 16:48 HKT