慈云山慈爱苑4个月大婴儿昏迷送院 与3岁姐姐曾被独留在家 32岁父亲被捕

慈云山慈爱苑爱祥阁一单位，今（18日）下午3时，一名32岁父亲报案，指其4个月大儿子晕倒，救护员接报到场，婴儿昏迷不醒，被送往明爱医院抢救，其后转送到玛嘉烈医院留医。

经初步调查，涉案父亲曾因独留儿子及3岁大女儿在家，被警方以涉嫌对所看管儿童或少年人虐待或忽略拘捕。父亲正被扣查，男婴晕倒原因仍然调查中，案件交由黄大仙警区刑事调查队第五队跟进。