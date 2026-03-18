低息贷款骗案13人中招失$500万 警拘6男女 首揭用加密货币收「保证金」

今年2月中起，警方共接获13名受害人举报，涉及低息贷款骗案，受害人被要求先缴交保证金才可获得低息借贷，今次手法有别以往要求受害人用现金或银行转账形式提交保证金，首次有骗徒以加密货币骗取保证金，受害人损失金额由5万港元至130万港元不等，总损失金额高达500万港元。警方经调查后一连两日采取行动，以串谋诈骗罪共拘捕6名男女。

低息贷款行骗手法。梁国峰摄

骗徒行骗手法。

中区警区刑事总督察许诺（图左）及重案组第一队主管姚蔼柔讲述案情。梁国峰摄

中区警区刑事总督察许诺讲述案情时表示，行动中共有6名中国籍人士被捕，年龄介乎29至63岁。根据警方搜证及分析，每名被捕人均有明显的分工。当中有骨干成员为三合会人员，负责招募人头户开设空壳公司、虚假中介顾问公司及傀儡户口。今次行动已成功打击三合会活动及收入来源。而警方搜查工作及拘捕行动仍然继续。

中区警区重案组第一队主管姚蔼柔督察交代调查过程时表示，今年2月中旬开始，警方接获多宗举报，指有骗徒由2025年11月开始以Cold Call方式假扮银行职员，推销低息贷款，诱骗受害人到中环一个假办公室见面签约，并要求缴付「保证金」作资产证明。

骗徒以空壳公司名义租用单位，精心布局虚假的中介顾问公司。骗徒以假公司卡片扮成专业人士、放置数钞机、以空白文件夹伪装营运。行骗过程中，骗徒会要求受害人签署虚假贷款协议增加可信性。最后受害人信以为真，向骗徒交出保证金之后，没有收到预期的贷款，而该假办公室亦已人去楼空。受害人于是报警求助。

警方接获报案后进行大量情报分析，由昨日（17日）起一连两日，于全港各区拘捕6名人士，包括3男3女，年龄介乎29至63岁，涉「串谋诈骗」。重案组探员于诈骗集团办公室，即所谓的贷款中介顾问公司，以法庭搜查令进行搜查，检获多项文件证物以及电脑。与此同时，警方正积极追寻骗款下落。目前6名被捕人士仍然被拘留调查。

综合 13名受害人案件，警方发现骗徒主要有三种收取「保证金」的方法。第一，最常见是要求受害人亲身到办公室交现金，今次案件有高达130万元，是一次过提交的现金。第二为银行过数。骗徒要求受害人以银行转帐到傀儡户口，其中三宗案件中，受害人有质疑到保证金的真确性。但骗徒为进一步令受害人上当，会将一张期票交予受害人，讹称稍后时间可以凭票到银行取回该笔保证金，最后期票当然系无法兑现。

第三个新手法，是利用加密货币来骗取保证金。该新手法针对较年长或不熟悉科技的人士。骗徒诱骗受害人开设加密货币钱包并交出密码，指示受害人将保证金存入钱包，用作资产证明。最后受害人发现钱包内的加密货币在短时间内已被人转走。而有关新的行骗手法为前所未见。

另外，警方留意到13名受害人的背景广泛，部分具大专或硕士学历，包括无业人士、商人及公司老板，但仍误堕骗局。警方相信骗徒主要利用受害人急需周转资金，及贪低息的心理行骗。由此可见，无论任何背景的人士，如果一味渴望快速获利，心存贪念，好容易成为骗徒目标。

许诺重申，打击诈骗罪案、打击黑社会、犯罪集团及有组织罪行为警务处处长首要行动项目。警方会依法严厉打击犯罪活动，对任何违法行为零容忍。警方针对防骗方面有三大总结。

第一， 诈骗与流感病毒一样，不断变种，骗徒手法层出不穷。大家必须要提高警觉，勿乱信人，尤其当遇上看似好著数情况时。

第二， 警方强调银行与正规借贷机构，绝对不会要求你缴交「保证金」作为借钱条件。如果对方以任何方式要你提交保证金，他一定是骗子。

最后，如收到自称银行或任何财务公司来电，都要主动核实，勿盲从对方指示。如有怀疑，请致电警方防骗易廿四小时热线 18222。