青朗公路水牛挨撞｜渔护施麻醉枪救走 司机：完全避唔到

今晨（18日）青朗公路往九龙方向近大榄隧道，有牛群闯入路面，其中一头水牛更遭私家车撞到受伤。事故发生正值早上上班繁忙时间，现场需要封路，一度导致元朗一带大塞车超过2小时。渔农自然护理署派员到场，向受伤水牛发射麻醉枪，最后将牠救走。

现场所见，被撞水牛的头部和背部都皮开肉绽，受伤流血。渔护署人员到场期间，尝试用绳索绑紧受伤水牛，但牠一度挣脱负伤跑到草丛。人员于是出动麻醉枪，其后受伤水牛中枪药力发作倒地，再被抬上车带走。至于路边草丛还有另外两只同伴，牠们匿草丛原地活动没有危险，人员没有将牠们带走。

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事发于今晨约7时，一辆私家车沿青朗公路往九龙方向行驶，当驶至近锦上路港铁站对开时，撞到一头水牛，警方接获多个报案。网上流出事发一刻的车Cam影片，所见水牛突然由分隔来回行车线的草丛跨栏走出，私家车收制不及，直撞向水牛。另有车Cam片显示，水牛被撞后倒地，受伤流血相当痛苦，牠翻滚一圈再尝试站起身，苦苦挣扎。尾随有车辆驶至，司机见状收慢车速，徐徐扭軚避开。

撞倒水牛的私家车车头严重损毁变形，事后男司机讲述经过时犹有余悸，直指他当时正驾车驶往大榄隧道途中，突然「冲咗只牛出嚟」。他又称涉事水牛由车头右至左「跨栏跳出」，自己的私家车「完全避唔到」，大呼无奈。

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