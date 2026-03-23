全民国家安全教育日｜警方大力推动智慧警政 「 锐眼计划」灭罪成效显著

警务处处长周一鸣表示，警队近年大力推动智慧警政，其中「锐眼计划」截至去年底成功侦破763宗案件，拘捕1280人，多项街头罪案数字录得史上最低，有关成效正正体现了《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书的要旨，以及高水平安全护航「一国两制」高质量发展的目标。

香港去年共录得逾8.9万宗案件，按年减少5.9%。周一鸣指出，截至2025年底，「锐眼计划」已在全港安装5000支闭路电视，具阻吓作用，多项街头罪案有明显下降，去年劫案仅录得66宗，创历史新低，抢劫案同样录得史上最低。至于严重案件如凶杀案，警方透过「锐眼计划」下的闭路电视影像，可于极短时间甚至即日破案，凸显计划对于整体治安达到高质量、高水平安全的贡献。

对于维护治安与保障市民私隐之间的平衡，周一鸣表示，警队早在计划推行前已制定严谨的内部指引，而且所有闭路电视镜头均不会拍摄私人住宅内部，并在镜头下方设有明显标示，至今未见有任何涉及私隐的投诉，而且计划有助改善整体治安情况，市民普遍乐见成效。他续指，预计2028年全港会增加闭路电视镜头至6万支，当中除了由警方安装，亦会与政府部门及私人机构等第三方合作，整合现有镜头，以扩阔覆盖范围。

谈及人工智能对总体国家安全观的挑战和机遇，周一鸣说警队全力推动智慧警政、善用科技，人工智能属重要一环，加以利用有助促进防罪灭罪的工作。他举例，「防骗视伏App」内运用人工智能技术，协助市民识别诈骗、制止骗案发生；「锐眼计划」中的车牌识别系统亦融入AI技术，「我们可以借助人工智能，令安全水平继续提高。」

他补充，「智慧警政顾问小组」不时召开会议，14位来自不同界别的翘楚定期就最新科技及人工智能的应用提供建议，亦会协助警方预先防范不法分子利用科技犯案。此外，警队亦持续加强培训，派员到本地及海外机构学习，提升他们对人工智能技术的掌握。

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