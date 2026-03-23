全民国家安全教育日｜周一鸣：多元化活动全面推广国家安全观 不论是警察还是市民 既是受益人亦是持份者

早前国务院新闻办公室发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，强调要扎实推进国家安全宣传教育，适逢今年是《香港国安法》公布实施六周年，加上4月15日是第11个「全民国家安全教育日」，警务处处长周一鸣表示，警队将充分利用这一重要日子，通过多元化活动全面推广国家安全观念，强调警队深明维护及推广国家安全的责任上没有局外人，「不论是警察还是市民，既是受益人，亦是持份者。」

警务处处长周一鸣表示，《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书（《白皮书》）针对如何维护国家安全、以高水平安全护航一国两制事业的高质量发展，为特区政府提供了重要指引，警队将积极响应。为充分利用今年以「主动对接『十五五』规划，坚持统筹发展和安全」为主题的「全民国家安全教育日」，警队将举办各类活动，包括于4月12日在夏悫花园举行以「护港远航」为主题的国家安全教育日活动，现场设有国安教育宣传车供参观，并首次展出「护港号 NSailing」船只，让市民直观理解《白皮书》内容及精神。此外，国安教育宣传车会在4月至5月的上课日走进各区校园，让学生有更多机会接触有关国家安全的知识。

周一鸣续指，警队在「十五五」规划的总体布局下，将平衡发展与安全，全力推动维护国家安全。在执法上，警队会继续以情报主导模式，针对性打击危害国家安全人士；教育上则持续推广国家安全观念，并增强市民的国民身份认同，「国民身份认同是国家安全的基石，当大家更加感受到身为中国人的骄傲，会更认同维护国家安全是己任。」同时，警队会发挥「超级联系人」角色，于今年年底由香港警方承办的第94届国际刑警组织周年大会中，向全世界展现香港的稳定繁荣，以及一国两制的成功，「说好中国故事、香港故事及香港警察故事。」

有法必依、执法必严、违法必究

《白皮书》第三部分列出「香港特别行政区切实履行维护国家安全的宪制责任」。截至去年底，警务处国家安全处合共拘捕385人，回顾《香港国安法》及《维护国家安全条例》实施成效，周一鸣指相关数字反映国安法仅针对一小撮心怀不轨、意图危害国家安全的人士，但「软对抗」从未停止，仍有不法分子针对国家，试图以不同方式渗透及散播毫无根据的指控，因此警方会继续保持高度警惕，打击任何不法行为或本土主义恐怖活动，务求于维护国家安全上做得更多，并强调「有法必依、执法必严、违法必究」。

早前香港法院就黎智英案作出855页详细判决，《白皮书》亦随后发表，周一鸣说，虽然黎智英案已审结，但威胁并未消失，绝不能松懈或自满，面对复杂多变的地缘政治，警队会继续站在维护国家安全的最前线，确保「一国两制」的稳定实施。他强调，警队早已将维护国安和爱国爱港元素纳入警队的目标及价值观，并放置于2025至27年策略方针和处长首要行动项目首位，培训上亦加入相关元素，「希望令同事理解维护国家安全是所有警务人员的必然责任，做到『内化于心，外化于行』。」

记者 麦键泷

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