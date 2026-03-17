九龙湾9伤车祸｜现场栏杆修复 被抛出车外7旬妇仍命危
更新时间：16:45 2026-03-17 HKT
发布时间：16:45 2026-03-17 HKT
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九龙湾周一（3月16日）恐怖车祸，一部私家车铲上行人路，连撞8名途人，车上乘客位的司机妻子也被抛出车外重创。警方经调查后，拘捕涉案75岁男司机，怀疑他误将油门当煞车掣肇祸。事隔一晚记者返回现场所见，工人已陆续修复受损花槽及栏杆。目前，重创的70岁妻子仍在伊利沙伯医院留医，情况危殆。
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事发于当日中午12时许，据报涉事私家车沿九龙湾临兴街东行，当驶至临兴街21号对开时，75岁男司机企图掉头期间怀疑误踏油门，令私家车撞向上址一栏杆，并冲上行人路，撞到在行人路上的8名途人，乘客位的70岁妻子怀疑没扣实安全带，被抛出车外。8名途人受伤但清醒，分送联合医院及伊利沙伯医院治理；至于70岁女乘客则昏迷，初时被送往联合医院抢救，其后转送伊利沙伯医院留医。
经初步调查，男司机已被暂控一项「危险驾驶引致他人身体受严重伤害」罪，案件将于3月25日上午在观塘裁判法院提堂。东九龙总区交通部特别调查队正跟进调查案件，呼吁任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电3661 0277与调查人员联络。
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