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有片│葵涌货柜码头露天停车场载易燃液体货车著火 传出爆炸声 浓烟席卷半空

突发
更新时间：14:29 2026-03-17 HKT
发布时间：14:29 2026-03-17 HKT

今（17日）下午2时09分，葵涌货柜码头南路，露天停车场有货车著火，火势猛烈，浓烟席卷半空。现场传出爆炸巨响，消防赶往救援，迅速将火救熄，火警期间毋须疏散，无人受伤。消防初步调查后，由于起火货车有易燃液体，认为火警有可疑。

现场为货柜码头南路近3号回旋处一个货车停泊区的空地。据了解，下午约2时09分，多名市民报案指该露天停车场内一辆货车正在燃烧，其间传出爆炸声，而停泊在货车隔壁两辆弃置电单车亦被波及。消防员到场将火势扑熄，发现起火货车内有易燃液体，认为火警有可疑。警方召回涉事车辆的司机返现场调查，案件由刑事探员接手跟进。

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