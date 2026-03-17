车cam直击│尖沙咀红车踩界过线撞电单车 铁骑士飞前撼爆货车尾玻璃 网民：想谋杀

今（17日）早上8时12分，尖沙咀发生惊险车祸。一部电单车及一部红色私家车，沿海防道行驶，其间红色私家车行左一线，惟驶至与乐道交界时，私家车突然向右摆踩线，在其旁边的电单车冷不防与私家车碰撞，电单车冲前猛撼停在前面的客货车尾的玻璃窗，铁骑士飞弹险堕地，幸他仅手脚受伤，但有关车CＡＭ片段上载至社交平台，网民大多认为错在私家车，更有网民直指「红色车想谋杀」！

从网上流传的车CＡＭ片段显示，电单车与红色私家车沿海防道平排而行，其后驶至乐道交界，红色私家车突向右侧拟爬头，电单车则仍直驶，遂与私家车擦碰，电单车再冲前，猛撼停在前面的客货车尾，片中传出巨响，便见客货车尾的玻璃窗爆裂，铁骑士弹开险堕地，他仍站起，手指向红车司机，然后他徐徐行到路边坐下。影片便告结束。

片段上载后，有网民直言「红色车想谋杀」、「红车摆明闸人，告Ｘ佢鲁莽驾驶，恶意伤人啦！」、「货van真系无辜」。

警方表示，今早8时12分，姓李（41岁）男司机驾驶电单车，姓谭（61岁）男司机驾驶私家车，两车沿海防道行驶，其间私家车拟爬头，与电单车相撞，电单车再撞向停在前面的客货车，意外中李姓电单车司机手脚受伤，清醒送广华医院治理。