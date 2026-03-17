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天眼直击｜雨褛贼偷Beyond「二楼后座」门牌 挂自制木盒顶包

突发
更新时间：14:44 2026-03-17 HKT
发布时间：14:44 2026-03-17 HKT

殿堂级乐队Beyond位于旺角洗衣街唐楼的「二楼后座」录音室，面临大厦重建清拆在即，但昨日（16日）却发生盗窃案。一名身穿黑色雨褛的贼人乘凌晨夜深人静，赤脚上楼偷走「二楼后座」的门牌，并偷龙转凤把自制的「山寨」门牌装上，意图瞒天过海。现场闭路电视拍下犯案过程，至昨日早上职员返回单位揭发事件，其后报警处理，并在网上公开事件追缉歹徒。

现场是洗衣街215号的「二楼后座」。「Re:spect Music Magazine 纸谈音乐」在facebook 讲述事件，指16日早上职员回到「二楼后座」，发现地上有一个木盒，经仔细查看发现是一个盗版门牌；而贼人偷龙转凤，把自己制作的门牌装上，但其「制作的尺寸并不合适，并且从上面掉落地上」。

从闭路电视拍下的片段所见，案发于16日凌晨约零时15分，男贼人身穿黑色连帽雨衣、蓝色长牛仔裤并赤脚，沿大厦楼梯走到「二楼后座」的大门，其间他刻意低头避开闭路电视，并在大门外有所动作，拆走门牌并偷龙转凤，之后沿楼梯逃去。「Re:spect Music Magazine 纸谈音乐」称已到旺角警署报案，并把木盒和闭路电视片段交给警方跟进，盼警方能够早日破案。

警方回复《星岛头条》查询表示，昨日（16日）接获报案，指旺角洗衣街215号一录音室的门牌怀疑被人盗去。警方经初步调查，将案件列作盗窃，交由旺角警区刑事调查队第四队跟进，暂未有人被捕。

「二楼后座」是Beyond 创作及彩排的单位，源于成员叶世荣的家庭物业。随着2024年市建局宣布启动旺角洗衣街与花墟道重建计划，「二楼后座」所属大厦被纳入清拆范围之内，预计最快将于今年被清拆。

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