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黄大仙竹园北邨8野猪出没 兽医施麻醉枪一网成擒 渔护署：已人道处理

突发
更新时间：18:44 2026-03-17 HKT
发布时间：11:43 2026-03-17 HKT

今日（17日）早上9时47分，警方接报黄大仙竹园北邨对开山坡有一群野猪出没，恐伤及居民。警员到场发现两大六细野猪群，牠们流离浪荡，时而觅食，时而闲逛。由于数目较多，又接近民居，有一定危险性，警方在场看守，并召来渔农自然护理署人员进一步处理。

渔护署人员其后到场，先用食物将群猪引到斜坡处，再向各野猪发射麻醉枪。8只野猪相继中枪倒地，最后全部被捉走。

渔护署表示，今晨接获警方转介，指竹园北邨有野猪出没，随即派员到场跟进。约上午11时45分，兽医以麻醉枪将现场8头野猪麻醉并捕捉。鉴于野猪在市区活动对公众安全构成威胁，被捕获的野猪已作人道处理。

被捕获的野猪包括两头雌性成年野猪，体长约1.4至1.6米，重约100至120公斤；以及三头雄性幼猪和三头雌性幼猪，体长约0.7米，重约10至15公斤。

渔护署提醒市民，遇到野猪时应保持镇定，切勿主动走近或干扰牠们。如有需要，可暂避于障碍物后，待野猪离开后才继续前进，切勿向野猪投掷物件或试图驱赶，以免挑衅野猪而发生危险。若野猪对人身安全构成即时威胁，请立即致电999报警求助。
 

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