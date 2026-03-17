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古洞服务大楼地盘现迫击砲 警封锁50米范围 EOD出拆弹机械人成功引爆

突发
更新时间：10:40 2026-03-17 HKT
发布时间：10:40 2026-03-17 HKT

今（17日）早上9时32分，落马洲柏寿路6号古洞北福利服务综合大楼一建筑地盘，有工人进行工程期间，发现一枚25厘米长的迫击砲。警方及消防员迅速到场，于上午9时42分，封锁现场约50米范围，设立指挥站，并召唤消防处及救护车到场戒备。至10时许，警方进一步确认该枚迫击砲，相信是二战时期遗留的未爆弹药。

 至上午11时许，爆炸品处理课（EOD）人员抵达现场进行评估。由于该迫击砲位于建筑工地范围内，现场人员确认附近环境安全，无须疏散。

至11时37分，爆炸品处理课人员决定出动拆弹机械人，即场引爆销毁该枚迫击砲，至11时56分顺利引爆。案件列作「炸弹发现」，并交由落马洲警区军装巡逻小队第二队及爆炸品处理课人员跟进。

 

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